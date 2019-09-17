Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Ирана отказались вести переговоры с США

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim. Он подчеркнул. что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
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