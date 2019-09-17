Политика
Газета.RuВласти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim. Он подчеркнул. что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
Футбол
Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева
6 сентября Кадыров выразил готовность помочь Мамаеву и Кокорину вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за грозненский «Ахмат».
РБК 09:54
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Авто
На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня вчера в 07:43
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
МИР 24 11:20
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20
Гаджеты
Motorola выпустила на рынок очень дешевые телевизоры
Народные новости 01:20
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15
Политика
Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.
Российская газета 11:34
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков
Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать список подписчиков с целью защиты от недобросовестных конкурентов.
РБК 11:33
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Авто
Продажи Renault Arkana через интернет провалились
Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
Автоновости дня 03:09
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Наука
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона
Чемпионат 15 сентября в 11:24
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23