Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Ирана отказались вести переговоры с США

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim. Он подчеркнул. что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
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Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне

РИА Новости02:59

Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США не будет

РЕН ТВ02:22

Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

РБК04:51

Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Газета.Ru07:03

Верховный лидер Ирана исключил возможность любых переговоров с США

RT на русском02:52

Иран поставил точку в переговорах с США

Lenta.ru03:00

Власти Ирана отказались от переговоров с США

Российская газета02:40
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
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Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»

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Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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ФАС предложила «Аэрофлоту» стать инкубатором по созданию лоукостеров

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Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 02:07
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
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Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Политика

Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation

Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
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В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Политическая Экспертиза вчера в 21:38
Авто

Продажи Renault Arkana через интернет провалились

Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
Автоновости дня 03:09
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Минск опроверг сообщения о планах создания конфедерации с Россией

В вопросе интеграции России и Белоруссии есть «красные флажки» — суверенитет и независимость каждой из стран, заявила в интервью изданию «Наша Нива» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
RT на русском вчера в 10:08
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
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Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

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Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы

Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
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Экономика

РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
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Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

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В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед

Накануне Навка в соцсети объявила, что постановку "Руслан и Людмила" желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.
Телепрограмма 07:03
Недвижимость

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
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Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

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Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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