Политика

РИА НовостиРИА НовостиВласти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
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Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Комсомольская правда19:35

Власти Ирана отпустили Юлию Юзик

ТАСС19:29

Освобожденная в Иране Юзик чувствует себя нормально, сообщили в посольстве

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Иран отпустил задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

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RT на русском19:16

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Газета.Ru19:25
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