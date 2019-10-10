Политика
РИА НовостиВласти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
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Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Политика
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей 17:14
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb 15:50
Авто
Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru 03:31
Гаджеты
Покупают новые модели iPhone 11 жители Бердска
Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max После старта продаж новых моделей iPhone, по сообщению пресс-службы МТС, первые продажи в Новосибирской области отмечены в областном центре, Бердске и Академгородке, где купили самый первый смартфон линейки.
Курьер. Среда. Бердск 07 октября в 01:00
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ 09:17
Здоровье
ВОЗ: В мире 2,2 млрд человек имеют проблемы со зрением
ВОЗ планирует получить от стран-доноров 14,3 миллиарда долларов для оказания помощи 1 миллиарду людей, страдающих от проблем со зрением.
RuNews24.ru вчера в 10:52
Происшествия
Ученый Владимир Ларин найден мертвым в Москве
Москва 24 16:37
Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Футбол
Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Нева Спорт 15:59
Общество
На Украине могут отменить трудовые книжки
Министр отметил, что жителям Украины не придётся предоставлять трудовые книжки работодателям.
REGNUM 05:47
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Политика
Путин снял Глазьева с должности своего советника
Президент Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает сайт Кремля.
BFM.ru 11:04
Армия и оружие
СМИ предупредили о крупнейшей за 25 лет переброске войск США в Европу
Журналистская правда 07 октября в 08:48
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья впервые стала матерью
Несмотря на успешную карьеру, больше всего Имбрулья всегда стремилась стать мамой, но личная жизнь артистки складывалась не так удачно: с 2003 по 2008 год она была замужем за фронтменом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но детей у супругов так и не появилось, как и в последующих отношениях Натали со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем.
Sunmag.me 07:49
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Футбол
Петр Чех стал игроком хоккейного клуба
Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».
Все про Спорт ру 16:58
Здоровье
Минздрав хочет решить кадровый дефицит врачей с помощью мигрантов
Региональные власти, как отмечается, попросили дополнить перечень врачами и фельдшерами скорой помощи.
URA.Ru 18:32
Армия и оружие
Индия может закупить у России истребители на $2,5 млрд
Военное дело 07 октября в 03:05