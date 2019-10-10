Политика
РИА НовостиВласти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
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Самолёт, предположительно, доставил освобождённую властями Ирана Юзик в Москву
Московский Комсомолецвчера в 23:19
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Известия вчера в 22:15
Политика
Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка
Допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением».
Телеканал 360° 08 октября в 03:05
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье
В Саратове освобожден от должности главврач клиники РЖД
Впоследствии оказалось, что он поменялся местами с коллегой, руководителем клиники кожных и венерических болезней Дмитрием Ивановым.В Саратовской области проходит кампания по обновлению руководящего состава в здравоохранении.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:07
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Известия вчера в 20:59
Происшествия
Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные
Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM вчера в 08:08
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru вчера в 15:30
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика
Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса
За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия
По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело
По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
Регион 64 вчера в 14:12
Политика
Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17
О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Гаджеты
Intel обещает 5,1 ГГц на всех ядрах для CPU Core i9-10980XE
iXBT.com 08 октября в 03:33
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета вчера в 00:43
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 07 октября в 18:01
Армия и оружие
Шойгу может посетить КНДР в октябре
Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия вчера в 21:24
Наука
Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок
Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.
Ugpressa.ru 08 октября в 07:58
Игры
В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5
Aobe.ru 08 октября в 16:51
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Сирии
Профиль вчера в 10:08
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59