Политика

РИА НовостиРИА НовостиВласти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
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Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Комсомольская правдавчера в 19:35

Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву

RT на русскомвчера в 23:21

Самолёт, предположительно, доставил освобождённую властями Ирана Юзик в Москву

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Борт, предположительно, с освобожденной журналисткой Юзик сел в Шереметьево

ТАССвчера в 22:56

Самолет с освобожденной россиянкой Юзик приземлился в Москве

Газета.Ruвчера в 23:21

Иран освободил российскую журналистку Юлию Юзик

News.ruвчера в 19:31

Самолет с освобожденной в Иране россиянкой Юзик приземлился в Москве

РИА Новостивчера в 23:07
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
Политика

Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка

Допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением».
Телеканал 360° 08 октября в 03:05
Общество

Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье

В Саратове освобожден от должности главврач клиники РЖД

Впоследствии оказалось, что он поменялся местами с коллегой, руководителем клиники кожных и венерических болезней Дмитрием Ивановым.В Саратовской области проходит кампания по обновлению руководящего состава в здравоохранении.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:07
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Кино

Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект

Известия вчера в 20:59
Происшествия

Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные

Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM вчера в 08:08
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru вчера в 15:30
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК вчера в 19:28
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных

Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело

По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
Регион 64 вчера в 14:12
Политика

Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17

О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Гаджеты

Intel обещает 5,1 ГГц на всех ядрах для CPU Core i9-10980XE

iXBT.com 08 октября в 03:33
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета вчера в 00:43
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 07 октября в 18:01
Армия и оружие

Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия вчера в 21:24
Наука

Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок

Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.
Ugpressa.ru 08 октября в 07:58
Игры

В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5

Aobe.ru 08 октября в 16:51
Армия и оружие

Турецкие войска начали военную операцию в Сирии

Профиль вчера в 10:08
Футбол

Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
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