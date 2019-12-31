Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.

Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала

Армия и оружие Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Общество Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.

Экономика Покупка валюты была худшим вложением года. Как нужно было зарабатывать Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.

Происшествия AFP: в мэрии французского города произошла стрельба Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.

Происшествия При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.