Армия и оружие
ИзвестияПентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала
Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
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Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Армия и оружие
Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами
В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Армия и оружие
Назначен преемник убитого США командующего силами спецназа Ирана
Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией
Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Кино
В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном
В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Экономика
Покупка валюты была худшим вложением года. Как нужно было зарабатывать
Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Армия и оружие
На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»
В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Происшествия
AFP: в мэрии французского города произошла стрельба
Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
Политика
Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе
Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Армия и оружие
США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани
В Ираке в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Технологии
Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Футбол
«Манчестер Сити» хочет предложить Фернандиньо контракт на один сезон
Футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует продлить соглашение с полузащитником Фернандиньо. Об этом сообщает английское издание The Sun.