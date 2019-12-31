Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала

Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
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Убитого иранского генерала сравнили с Усамой бен Ладеном

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Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать

РБК05:15

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

РИА Новостивчера в 23:03

Пентагон взял ответственность за убийство иранского генерала в Багдаде

Газета.Ru01:55

При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани

Интерфаксвчера в 21:16

Главный индекс лондонской биржи снизился на фоне убийства генерала Сулеймани в Ираке

ТАСС05:26

Чем известен Касем Сулеймани

Коммерсантъ04:40
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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
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Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами

В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
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Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
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Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Коммерсантъ вчера в 21:16
Армия и оружие

Назначен преемник убитого США командующего силами спецназа Ирана

Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.
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Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 14:32
Общество

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном

В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
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Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
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Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Газета.Ru 01 января в 02:11
Экономика

Покупка валюты была худшим вложением года. Как нужно было зарабатывать

Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.
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Армия и оружие

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В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
РЕН ТВ 05:19
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Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
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Политика

Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе

Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие

На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Московский Комсомолец 01 января в 11:43
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Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
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При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
РБК 05:20
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Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники

Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
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Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru вчера в 17:58
Армия и оружие

США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани

В Ираке в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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