США должны выплатить Ирану по меньшей мере $50 млрд в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

Власти Ирана потребовали от США возместить ущерб от санкций

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