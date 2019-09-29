Политика
ТАССВласти Ирана потребовали от США возместить ущерб от санкций
США должны выплатить Ирану по меньшей мере $50 млрд в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.
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Политика
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
Рамблер 10:24
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия
Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Автоспорт
В Toro Rosso объяснили второй пит-стоп Квята
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Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Футбол
Роман Широков: «Отставка Кононова принята больше на эмоциях»
Отставка больше на эмоциях принята.
Спорт-Экспресс 14:42
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело вчера в 14:57
Политика
В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации
Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Lenta.ru 12:18
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Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Армия и оружие
National Interest оценил эффективность применения в Сирии Т-90
Как сообщает издание National Interest, в последнее время эффективность танков на современном поле боя снижается.
Политическая Экспертиза вчера в 12:19
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ледяхов заявил, что готов возглавить команду
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не понимает, почему должен радоваться отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
RT на русском 13:54
Театры
Ушла легенда: умер Марк Захаров
Из жизни ушел народный артист, режиссер «Обыкновенного чуда» и «Формулы любви» Марк Захаров.
Tricolor TV Magazine вчера в 06:13
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток 27 сентября в 11:17
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Экономика
Названа доля суррогатного топлива на заправках РФ
Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.
REGNUM 26 сентября в 02:46
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке
Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки.
Газета.Ru 13:53
Происшествия
Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве
В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.
Газета.Ru 14:12