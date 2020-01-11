Политика
Капитал страныВласти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Власти Ирана официально признали тот факт, что потерпевший крушение 8 января под Тегераном украинский пассажирский лайнер был случайно сбит ракетой системы ПВО страны.
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Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.
— Джавад Зариф, иранский дипломатSnob.ru вчера в 23:42
с чего всё началось
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также на своей странице в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».РБКвчера в 22:58
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Турция намерена получить от России как можно больше технологий С-500
Власти Турции решили получить от России как можно больше технологий противоракетной обороны, включая примененные в новой системе С-500.
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В свою очередь, эксперт отметил большую вероятность того, что истинной причиной трагедии в Тегеране являются проблемы с техническим состоянием украинского Boeing.
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Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
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В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
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Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Политика
Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Политика
Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.
Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» покупает Фернандеша за 70 млн евро
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В Австралии акулы съели футболиста из Германии
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