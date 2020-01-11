с чего всё началось

Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.

Власти Ирана официально признали тот факт, что потерпевший крушение 8 января под Тегераном украинский пассажирский лайнер был случайно сбит ракетой системы ПВО страны.

Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой

Политика В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.

Футбол Конте: пытался заполучить Ибрагимовича в «Челси» Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал возвращение нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан», а также рассказал о несостоявшемся переходе шведа в «Челси» во время работы специалиста в лондонском клубе.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.

Политика Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Политика Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17 Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".

Политика Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан "Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.

Политика Путин и Меркель начали встречу в Москве Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.

Культура Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов Работница стриптиз клуба решила подать судебный иск на актрису и певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в том, что она опорочила ее достоинство.