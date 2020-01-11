с чего всё началось

Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям жертв и другим пострадавшим странам.

Власти Исламской Республики Иран признали, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Соответствующее заявление распространила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО

Общество Умер правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.

Политика В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.

Армия и оружие Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы.

Шоу-бизнес Александр Ревва женился четвертый раз Российский шоумен, актер, певец и резидент передачи Comedy Club Александр Ревва и его супруга Анжелика принесли друг другу клятвы и верности четвертый раз.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.