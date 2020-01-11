Политика
REGNUMВласти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО
Власти Исламской Республики Иран признали, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Соответствующее заявление распространила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
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Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям жертв и другим пострадавшим странам.
— Джавад Зариф, иранский дипломатНовая газета вчера в 23:30
с чего всё началось
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также на своей странице в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».РБКвчера в 22:58
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
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