Общество
Актуальные НовостиВласти Испании начали раздавать деньги населению просто так
В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Наука
Американский саблезубый сумчатый тигр исключен из хищников
Evo-rus.com 16:36
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Космос
Космонавт дал туристам совет по подготовке к выходу в открытый космос
По мнению Сураева, туристу могут отказать в выходе в открытый космос, если сочтут его недостаточно подготовленным.
Взгляд.ру 25 июня в 11:56
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru 20:05
Происшествия
Двое человек получили ранения при обстреле автомобиля в Ингушетии
В результате огнестрельные ранения получили два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 20:51
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport 15:58
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
Газета.Ru 20:19
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Экономика
Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение
С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%.
REGNUM 25 июня в 09:49
Футбол
О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе
Евро-футбол.ру вчера в 15:52
Авто
Volkswagen представил обновленный Arteon
Компания Volkswagen провела онлайн-презентацию обновленного фастбека Arteon, а также его новой версии с кузовом универсал.
Движок 25 июня в 04:44
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Вечером в субботу, 27 июня, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла отметки 75%.
РБК 14:30
Игры
Стали известны системные требования Cyberpunk 2077
Стали известны полные системные требования к игре Cyberpunk 2077, выход которой после переноса намечен на 19 ноября 2020 года, сообщает Tom`s Hardware.
Чемпионат 14:18
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета 19:18
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Политика
Коломойский потребовал открыть уголовное дело против Порошенко
В связи с информацией из книги экс-советника президента США Джона Болтона украинский бизнесмен Игорь Коломойский потребовал открыть уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Взгляд.ру 17:30
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК 21:25
Кино
Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети
Народные новости вчера в 20:33
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Наука
Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
Как сообщает агентство Reuters, ученые в различных исследовательских центрах в США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.
РБК 20:53
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03