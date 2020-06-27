Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВласти Испании начали раздавать деньги населению просто так

В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.
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Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Lenta.ruвчера в 22:00

Испания начала раздавать деньги своим гражданам просто так

Что происходит07:39

Испания начала просто так раздавать деньги гражданам

ToDay News Ufa04:05

Власти Испании начали раздавать деньги населению просто так

Актуальные Новости00:25

В Испании правительство решило раздать деньги населению просто так

Евразия Daily10:49
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU

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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Общество

«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

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Роналду показал поклонникам хороший стиль

«Начните выходные с хорошей атмосферы и хорошего стиля», — коротко подписал свой пост Роналду.
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Глава «Автодора» назвал завершение трассы Москва—Казань в 2024 году сверхзадачей

Завершение строительства платной скоростной трассы Москва—Казань на три года раньше запланированных сроков является сверхзадачей, считает глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 12:11
Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Авто

Запреты на ввоз праворульных машин вводятся с 1 июля

Дальний Восток готовится к подорожанию японских праворульных автомобилей после ограничений на их ввоз, вступающих в силу с 1 июля 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:35
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона за все время.
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Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
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Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
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Общество

The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыкальные произведения в своей предвыборной кампании.
Lenta.ru 18:46
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Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
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Политика

КПРФ выбрала кандидата на губернаторские выборы в Иркутской области

КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области.
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Политика

Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система»

В совет «Системы» в качестве независимых директоров вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
BFM.ru 17:42
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Энергетика

Мировые цены на нефть поднялись на 3% за сессию

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Августовские фьючерсы Brent подорожали на $1,26 (3,13%), до $41,57 за баррель.
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Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
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Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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Футбол

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге

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На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами

С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой

Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20
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