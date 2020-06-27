Общество
Актуальные НовостиВласти Испании начали раздавать деньги населению просто так
В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.
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Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Фигурное катание
Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
CT news 16:15
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Футбол
Роналду показал поклонникам хороший стиль
«Начните выходные с хорошей атмосферы и хорошего стиля», — коротко подписал свой пост Роналду.
SM News 09:39
Общество
Глава «Автодора» назвал завершение трассы Москва—Казань в 2024 году сверхзадачей
Завершение строительства платной скоростной трассы Москва—Казань на три года раньше запланированных сроков является сверхзадачей, считает глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 12:11
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Авто
Запреты на ввоз праворульных машин вводятся с 1 июля
Дальний Восток готовится к подорожанию японских праворульных автомобилей после ограничений на их ввоз, вступающих в силу с 1 июля 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:35
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона за все время.
Lenta.ru 20:04
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Общество
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыкальные произведения в своей предвыборной кампании.
Lenta.ru 18:46
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
КПРФ выбрала кандидата на губернаторские выборы в Иркутской области
КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области.
РБК 10:47
Политика
Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система»
В совет «Системы» в качестве независимых директоров вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
BFM.ru 17:42
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись на 3% за сессию
Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Августовские фьючерсы Brent подорожали на $1,26 (3,13%), до $41,57 за баррель.
REGNUM 25 июня в 16:51
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Интерфакс-Спорт 14:01
Армия и оружие
На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами
С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
Rusvesna.su 12:53
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Здоровье
Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой
Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20