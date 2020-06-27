Общество
Актуальные НовостиВласти Испании начали раздавать деньги населению просто так
В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.
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Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.
РИА Новости 08:36
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Культура
Netflix покажет анимационный сериал по Cyberpunk 2077
NewInform 25 июня в 13:24
Происшествия
Жители Сестрорецка пожаловались на невозможность сесть в электричку на «Яхтенной»
АБН 08:56
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Происшествия
Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе
Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.
ТАСС 08:33
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Космос
Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор
Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Наука
Искусственная кожа для заживления ран создана
ToDay News Ufa вчера в 04:52
Здоровье
Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса
Медики установили, что каждый третий переболевший COVID-19 пациент всю оставшуюся жизнь может страдать болезнями легких, иметь хроническую усталость, а также психологические расстройства.
RuNews24.ru 24 июня в 05:20
Космос
Тейя — таинственная планета или теория происхождения Луны
О загадке появления Луны учёные спорят до сих пор. Существует несколько теорий её происхождения.
SM News 03:56
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Общество
Назван вероятный срок возобновления авиасообщения РФ с заграницей
Россия может не возобновить авиасообщение со странами дальнего зарубежья в июле, утверждает информированный источник в отрасли.
РЕН ТВ 08:03
Общество
В США зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Власти Техаса на фоне роста заболеваемости планируют вновь вводить ослабленные ранее ограничения.
BFM.ru 08:22
Космос
Модуль «Наука» будет запущен к МКС во втором квартале 2021 года
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года.
ТАСС 08:07
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Футбол
Клопп высказался о возможном трансфере Санчо в «Ливерпуль»
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможность перехода в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
RT на русском 09:02
Общество
В ЦИК поступило 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
В ЦИК России поступило 105 жалоб от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:49
Кино
Walt Disney отложила релиз фильма «Мулан»
Студия Walt Disney в очередной раз изменила прокатный график фильма "Мулан", основанного на популярной китайской легенде и ее анимационной экранизации.
Kinonews.ru 04:28
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43