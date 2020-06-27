В Испании власти начали раздавать деньги населению страны просто так. Происходит это в рамках запущенной программы минимального прожиточного дохода. Уже с 26 июня соответствующие выплаты могут получить не менее 255 тысяч граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 378

Происшествия Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей. 1,4K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,3K

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 539

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.

Происшествия Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу. 10

Технологии Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб. 1

Космос Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг. 2

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 19

Здоровье Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса Медики установили, что каждый третий переболевший COVID-19 пациент всю оставшуюся жизнь может страдать болезнями легких, иметь хроническую усталость, а также психологические расстройства. 1,6K

Космос Тейя — таинственная планета или теория происхождения Луны О загадке появления Луны учёные спорят до сих пор. Существует несколько теорий её происхождения.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 78

Общество Назван вероятный срок возобновления авиасообщения РФ с заграницей Россия может не возобновить авиасообщение со странами дальнего зарубежья в июле, утверждает информированный источник в отрасли.

Общество В США зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом Власти Техаса на фоне роста заболеваемости планируют вновь вводить ослабленные ранее ограничения.

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте. 24

Футбол Клопп высказался о возможном трансфере Санчо в «Ливерпуль» Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможность перехода в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Кино Walt Disney отложила релиз фильма «Мулан» Студия Walt Disney в очередной раз изменила прокатный график фильма "Мулан", основанного на популярной китайской легенде и ее анимационной экранизации.