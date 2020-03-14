Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.

Общество Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

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