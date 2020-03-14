Коронавирус
РИА НовостиВласти Испании ограничили передвижение по стране
Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
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Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Общество
В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение
В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Политика
Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус
Ранее COVID-19 подтвердился у трех человек, в течение недавнего времени встречавшихся с президентом США.
Общество
Израиль применит антитеррористические технологии против коронавируса
Израиль намерен бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 при помощи антитеррористических технологий.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Политика
Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину
Порошенко должен был пробыть в Испании еще около недели, однако в связи с закрытием авиасообщения он планирует прервать курс лечения, чтобы успеть вернуться в Киев до 17 марта, пишет РИА Новости.
Общество
Конор Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился трагической новостью.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Политика
Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу
Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Шоу-бизнес
Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Кино
Шукшинский кинофестиваль станет международным
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 имеет как минимум четыре этапа прогрессирования.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков
Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Единоборства
Крылов победил Уокера на Fight Night 170
В столице Бразилии Бразилиа на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» проходит турнир UFC Fight Night 170.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.