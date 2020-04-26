Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. Об этом 26 апреля сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Здоровье Названы опасные места во время пандемии коронавируса Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии новой коронавирусной инфекции. 34

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Общество Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 1,9K

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