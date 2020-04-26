Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. Об этом 26 апреля сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 182

Общество Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США. 35

Политика Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. 9

Происшествия В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина. 13

Наука Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ. 1

Здоровье Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети. 22

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. 954

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 5,7K

Общество Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 1

Происшествия В Прикамье подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 25 апреля 2020, 13:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 4

Политика Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Происшествия Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года. 23

Армия и оружие Российские военные продезинфицировали три дома престарелых в Италии «Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводится в сообщении. 23

Происшествия Пьяный новокузнечанин обматерил приехавших медиков скорой и полицию Житель города Новокузнецка (Кемеровская область) попал под суд за оскорбление представителей власти - сотрудников полиции, которые приехали на инцидент с медицинскими работниками скорой помощи. 5

Недвижимость Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина. 1,6K

Здоровье На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом Врач-рентгенолог на Кубани умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. 12

Политика «Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».