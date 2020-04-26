Коронавирус

REGNUMREGNUMВласти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. Об этом 26 апреля сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая

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Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье

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Забайкальский рабочий 22:00
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Общество

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали три дома престарелых в Италии

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводится в сообщении.
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Житель города Новокузнецка (Кемеровская область) попал под суд за оскорбление представителей власти - сотрудников полиции, которые приехали на инцидент с медицинскими работниками скорой помощи.
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Происшествия

Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
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На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом

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«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО

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В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

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Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное воздействие на глобальный рынок алюминия, в результате чего спрос на этот металл в мире уже упал на 6,4%. Об этом говорится в отчете ведущего российского производителя алюминия "Русал", распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.
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