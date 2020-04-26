Коронавирус
REGNUMВласти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. Об этом 26 апреля сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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Общество
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год
Российская газета 21:37
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Общество
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa 14:23
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Происшествия
В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника
Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина.
Discover24 03:26
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
РИА Новости 22:22
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 15:53
Здоровье
Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье
На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 16:56
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Происшествия
В Прикамье подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 25 апреля 2020, 13:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:38
Политика
Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении
Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 03:58
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали три дома престарелых в Италии
«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводится в сообщении.
ИА Красная Весна 23 апреля в 23:17
Происшествия
Пьяный новокузнечанин обматерил приехавших медиков скорой и полицию
Житель города Новокузнецка (Кемеровская область) попал под суд за оскорбление представителей власти - сотрудников полиции, которые приехали на инцидент с медицинскими работниками скорой помощи.
Ugpressa.ru 16:37
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.
РБК 23 апреля в 16:59
Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
Здоровье
На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом
Врач-рентгенолог на Кубани умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Вести ФМ 12:59
Политика
«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Экономика
Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное воздействие на глобальный рынок алюминия, в результате чего спрос на этот металл в мире уже упал на 6,4%. Об этом говорится в отчете ведущего российского производителя алюминия "Русал", распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС 21:44