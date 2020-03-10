Общество

ВедомостиВедомостиВласти Италии ограничили передвижение по стране

Власти Италии объявили о чрезвычайных мерах из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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В Италии введут новые ограничения из-за вспышки коронавируса

РИА Новости18:27

В Италии карантин ввели на всей территории страны

РЕН ТВ16:55

Власти Италии ограничили передвижение граждан по стране

ТАСС17:54

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Ведомости17:54

Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю страну

Интерфакс17:38

Ограничения на передвижения ввели по всей Италии

Газета.Ru17:16

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

RT на русском18:20
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Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти.
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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