Власти Италии объявили о чрезвычайных мерах из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Экономика В США упали основные фондовые индексы По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.

Гаджеты Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм Новинка выполнена в прочном корпусе, при этом он весит всего 15 грамм и имеет размеры 33 x 9,5 x 59,5 мм.

Энергетика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Космос ESA показало удивительный снимок марсианского кратера Снимок, полученный зондом в октябре 2019 года, показывает кратер Moreux, находящийся в квадрангле Ismenius Lacus; диаметр кратера — примерно 135 километров, глубина — около трех километров; в центре кратера заметна возвышенность — высотой около двух километров.

Энергетика МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса МЭА подготовило и позитивный сценарий, при котором все еще ожидается рост спроса на нефть в 2020 году - на 480 тысяч баррелей в сутки, если ситуация во всех "зараженных" странах будет быстро взята под контроль.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Гаджеты Redmi Note 9 получит обновленный дизайн Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Политика США предупредят нарушителей санкций против Ирана Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.