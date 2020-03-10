Общество
ВедомостиВласти Италии ограничили передвижение по стране
Власти Италии объявили о чрезвычайных мерах из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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Экономика
В США упали основные фондовые индексы
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Кино
Кассовые сборы в Америке за уик-энд 6-8 марта: мультфильм «Вперёд» не впечатляет кассой
За первые три дня мультфильм собрал в США и Канаде 40 миллионов долларов.
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Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
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Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
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Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
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Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
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ESA показало удивительный снимок марсианского кратера
Снимок, полученный зондом в октябре 2019 года, показывает кратер Moreux, находящийся в квадрангле Ismenius Lacus; диаметр кратера — примерно 135 километров, глубина — около трех километров; в центре кратера заметна возвышенность — высотой около двух километров.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
Экономика
Автопроизводители планируют поэтапно поднимать цены на машины из-за падения рынка нефти
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти.
Энергетика
МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса
МЭА подготовило и позитивный сценарий, при котором все еще ожидается рост спроса на нефть в 2020 году - на 480 тысяч баррелей в сутки, если ситуация во всех "зараженных" странах будет быстро взята под контроль.
Футбол
Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Игры
К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise
Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Гаджеты
Redmi Note 9 получит обновленный дизайн
Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала курс рубля с помощью показа растяжки
Ксения Собчак оригинально прокомментировала курс рубля.
Политика
США предупредят нарушителей санкций против Ирана
Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
Жители России смогут увидеть суперлуние 10 марта
Жители России в ночь на вторник, 10 марта, смогут увидеть суперлуние. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает REGNUM.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Здоровье
В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
В РФ число инфицированных увеличилось до 20. За праздники трое зараженных новым коронавирусом прилетели в Москву из Италии.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Здоровье
К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов
Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».