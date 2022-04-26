Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.
Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.
«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Внук певицы Аллы Пугачевой, известный музыкант Никита Пресняков считает, что его любимым городом раньше был американский мегаполис Нью-Йорк, в прошедшие годы все поменялось и жизнь в этом году ухудшилась.