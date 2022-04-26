Будьте в Плюсе

Bloomberg: Италия не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»

Правительство Италии в настоящее время не планирует национализировать принадлежащий "Лукойлу" нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, но внимательно следит за ситуацией.
ТАСС
Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для в общей сложности 3,5 тысячи сотрудников НПЗ ISAB к северу от сицилийской Сиракузы.
РИА Новости
По словам источника, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти планирует поднять вопрос о возможной национализации ISAB в ходе заседания кабмина в четверг.
РИА Новости
"Поскольку у нас нет (доступа к) кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть", - заявил Джерачи Рейтер.
РИА Новости

Подробнее о событии

Власти Италии отрицают планы по национализации завода ЛУКОЙЛа
Коммерсантъ18:35
Рейтер: Италия может временно национализировать завод ISAB на Сицилии при введении новых санкций
ПРАЙМвчера в 14:20
Bloomberg: Италия не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»
ТАСС17:17
В Италии задумались о национализации нефтезавода «Лукойла»
ИА Красная Веснавчера в 16:53
Bloomberg: в Италии пока не планируют национализацию НПЗ «Лукойла»
Московский Комсомолец17:59
Италия рассматривает временную национализацию завода «Лукойла» на Сицилии
Yakutsk.ruвчера в 14:13
Reuters: Италия может временно национализировать принадлежащий «Лукойлу» НПЗ ISAB
Lenta.ruвчера в 12:42

Интересное

Система ПВО уничтожила над Воронежем разведывательный беспилотник

Система противоракетной обороны (ПВО) уничтожила разведывательный беспилотник в небе над Воронежем, сообщил в среду, 27 апреля, губернатор Александр Гусев.
Известия01:16

Возведение российской части моста через Амур между Россией и Китаем завершено в ЕАО

В Еврейской автономной области (ЕАО) завершили возведение российской части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем, сообщает ТАСС.
Lenta.ru23:40

Глава Пентагона Остин заявил о невозможности ядерной войны из-за кризиса на Украине

Остин оценил вероятность ядерной войны из-за кризиса на Украине и заявил о ее невозможности.
Lenta.ru22:52

Губернатор Курской области подтвердил срабатывание ПВО в регионе

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил в своем Telegram-канале, что ночью в регионе сработала система противовоздушной обороны.
Газета.Ru00:17

Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для портала iDNES.cz оценил ущерб для России в случае отказа Европейского союза (ЕС) от ее нефти и газа.
Lenta.ru22:49

В Минобороны России заявили об угрозе иностранных цифровых систем для страны

Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.
RT на русском01:06

Китайский эксперт Сун Чжунпин: затягивание конфликта на Украине приведет к войне в Европе

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.
Lenta.ru23:28

При авиаударах Израиля по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих

Четверо военнослужащих погибли, трое пострадали в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска, сообщает министерство обороны САР.
РИА Новости00:32

«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Коммерсантъвчера в 15:51

Внук Пугачевой Никита Пресняков проинформировал о непростой жизни в США

Внук певицы Аллы Пугачевой, известный музыкант Никита Пресняков считает, что его любимым городом раньше был американский мегаполис Нью-Йорк, в прошедшие годы все поменялось и жизнь в этом году ухудшилась.
Yakutsk.ruвчера в 14:24