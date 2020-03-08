Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта Как отмечают в пресс-службе Банка России, уже с 8 марта водители смогут вносить информацию о каско при покупке как бумажного, так и электронного ОСАГО.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Единоборства Чжан победила Енджейчик на UFC 248 Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью» Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.