Общество
РИА НовостиВласти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
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Энергетика
Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Общество
Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта
Как отмечают в пресс-службе Банка России, уже с 8 марта водители смогут вносить информацию о каско при покупке как бумажного, так и электронного ОСАГО.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Здоровье
Медики сообщили об опасности употребления хлопьев на завтрак
Ученые провели исследование и выяснили, что хлопья на завтрак, особенно сладкие, не только не полезны, но и опасны для здоровья.
Общество
В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды
Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Пугачева не праздновала День желтых цветов из-за болезни
Российская певица, Примадонна эстрады Алла Пугачева изменила своей традиции и не встречала праздник весны из-за болезни.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Происшествия
В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Единоборства
Чжан победила Енджейчик на UFC 248
Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Общество
Тепло в Москве 8 марта оказалось рекордным
Здоровье
Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)
Попавший в распоряжение журналистов правительственный документ предполагает, что от коронавируса может умереть до 500 000 человек, если им заразятся до 80% населения страны.
Политика
Следственная группа по MH17 собиралась нарушить суверенитет России
Международная следственная группа, занимающаяся расследованием причин крушения летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета Российской Федерации при поиске свидетелей.
Политика