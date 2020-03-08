Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса

Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса

РИА Новостивчера в 15:40

Власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:01

СМИ: Власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с COVID-19

RT на русскомвчера в 18:07

В Италии принимают экстренные меры на фоне роста активности коронавируса

Красная веснавчера в 16:56

Италия подготовила новый пакет мер по борьбе с коронавирусом

iReactorвчера в 16:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters.
Общественное телевидение России 06 марта в 13:01
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 00:19
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Общество

Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
iReactor вчера в 20:55
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 12:34
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Общество

Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта

Как отмечают в пресс-службе Банка России, уже с 8 марта водители смогут вносить информацию о каско при покупке как бумажного, так и электронного ОСАГО.
Primpress.ru 06 марта в 12:30
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости вчера в 17:24
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Политика

Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400

RT на русском 06 марта в 09:25
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform вчера в 13:08
Здоровье

Медики сообщили об опасности употребления хлопьев на завтрак

Ученые провели исследование и выяснили, что хлопья на завтрак, особенно сладкие, не только не полезны, но и опасны для здоровья.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Общество

В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды

Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.
Московский Комсомолец вчера в 23:48
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Пугачева не праздновала День желтых цветов из-за болезни

Российская певица, Примадонна эстрады Алла Пугачева изменила своей традиции и не встречала праздник весны из-за болезни.
Народные новости вчера в 18:35
Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 06 марта в 15:35
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК вчера в 15:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

Мойка78 06 марта в 22:53
Единоборства

Чжан победила Енджейчик на UFC 248

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.
Спорт-Экспресс 00:37
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 05 марта в 09:03
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 09:14
Общество

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

АМИТЕЛ 06 марта в 22:05
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Общество

Тепло в Москве 8 марта оказалось рекордным

Мослента 00:50
Здоровье

Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)

Попавший в распоряжение журналистов правительственный документ предполагает, что от коронавируса может умереть до 500 000 человек, если им заразятся до 80% населения страны.
ИноСМИ 01:04
Политика

Следственная группа по MH17 собиралась нарушить суверенитет России

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием причин крушения летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета Российской Федерации при поиске свидетелей.
REGNUM 01:17
Политика

Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

Lenta.ru вчера в 21:06
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное