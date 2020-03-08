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РИА НовостиРИА НовостиВласти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса

Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
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Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса

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