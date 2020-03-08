Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект указа, который предположительно будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Футбол Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса 29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призывал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.

Здоровье За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек За последние сутки в Китае от коронавируса скончались 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Космос Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

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Биатлон Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.