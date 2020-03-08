Общество
Lenta.ruВласти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект указа, который предположительно будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Футбол
Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса
29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призывал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.
Наука
Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в человеческом мозге
Во время клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией команда ученых в реальном времени отслеживала электрическую активность мозга.
Здоровье
За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек
За последние сутки в Китае от коронавируса скончались 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
Технологии
Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань
Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Кино
Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина покажут в «Лендоке»
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Биатлон
Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Энергетика
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Здоровье
В симптомах коронавируса выявили изменения
Политика
МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Захарова добавила, что МИД обратился к властям США с требованием отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко
Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Происшествия
На Среднем Урале продолжаются гонения на посты видеофиксации
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.