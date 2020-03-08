Общество

Lenta.ruLenta.ruВласти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект указа, который предположительно будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Посольство РФ предупредило о риске введения карантина на севере Италии

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Посольство предупредило о возможном введении карантина на севере Италии

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Карантин: Италия полностью закрыла 12 регионов из-за коронавируса

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Италия готовится изолировать несколько регионов на севере страны из-за коронавируса

Коммерсантъ18:36

Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Lenta.ru18:46
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса

29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призывал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.
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Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в человеческом мозге

Во время клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией команда ученых в реальном времени отслеживала электрическую активность мозга.
Anonsens вчера в 15:38
Здоровье

За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек

За последние сутки в Китае от коронавируса скончались 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Московский Комсомолец 20:00
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Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна вчера в 14:51
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета 21:10
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Общество

Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
iReactor 20:55
Технологии

Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань

Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
РИА Новости 19:29
Кино

Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина покажут в «Лендоке»

Петербургский дневник вчера в 05:26
Кино

Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»

Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
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Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 10:44
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Биатлон

Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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Энергетика

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Здоровье

В симптомах коронавируса выявили изменения

Москва 24 00:40
Политика

МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Захарова добавила, что МИД обратился к властям США с требованием отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.
RuNews24.ru вчера в 23:00
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Футбол

ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко

Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
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Политика

Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400

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На Среднем Урале продолжаются гонения на посты видеофиксации

Вечерние Ведомости 00:52
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Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров

Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

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Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
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Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
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«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете

Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
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