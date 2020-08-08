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РБК
РБК

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.В источнике
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Фонтанка.Ру

В администрации Хабаровского края ищут диверсантов, которые предлагают чиновникам летать бизнес-классом

Фонтанка.Ру04:46
Медиазона

Дегтярев назвал фейком документ, предлагающий разрешить чиновникам летать бизнес‑классом за бюджетные деньги

Медиазона04:28
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40
Дождь

Дегтярев назвал фейком отмену запрета на перелеты бизнес-классом для чиновников. Об этом говорится в проекте его постановления

Дождь04:05
РИА Новости

Власти Хабаровска назвали проект о полетах в бизнес-классе диверсией

РИА Новости02:34
ТАСС

Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

ТАСС23:48
Говорит Москва

Дегтярёв опроверг новость о якобы разрешённых им полётах в бизнес-классе

Говорит Москва03:12

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55

РФС заменил резервного арбитра матча РПЛ между «Ротором» и «Зенитом»

Резервный арбитр матча первого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и петербургским "Зенитом" Евгений Кукуляк заменен из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщается в Telegram-канале РФС.
РИА Новости05:59

Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегодня20:13
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Саакашвили представил в МУС собственный доклад о войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по инициативе которого началась война, называемая 08.08.08, в канун 12-й годовщины ее начала внес в Международный уголовный суд (МУС) собственный доклад о ее расследовании.
Военное обозрение00:24