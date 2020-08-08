Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
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Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.В источнике
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