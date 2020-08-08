О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.