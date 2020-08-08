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РБК
РБК

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

Дегтярев назвал фейком отмену запрета на перелеты бизнес-классом для чиновников. Об этом говорится в проекте его постановления

Дождь04:05
Медиазона

Дегтярев назвал фейком документ, предлагающий разрешить чиновникам летать бизнес‑классом за бюджетные деньги

Медиазона04:28
Говорит Москва

Дегтярёв опроверг новость о якобы разрешённых им полётах в бизнес-классе

Говорит Москва03:12
Фонтанка.Ру

В администрации Хабаровского края ищут диверсантов, которые предлагают чиновникам летать бизнес-классом

Фонтанка.Ру04:46
РИА Новости

В Хабаровске назвали проект о полетах бизнес-классом диверсией

РИА Новости02:34
ТАСС

Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

ТАСС23:48
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing
РЕН ТВ06:00
5

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
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О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.
Live24вчера в 07:12
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Чеченец, вывернувший руку сотруднице полиции, задержан в Петербурге

7 августа около 23 часов у дома 2 по Конюшенной площади гражданин в ответ на просьбу предъявить документы от 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района при проведении профилактического рейда вывернул ей руку.
Konkretno.ru08:37
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Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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