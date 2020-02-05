Экономика

Республиканская Телевизионная СетьРеспубликанская Телевизионная СетьВласти Хакасии обратились в Минфин России за финансовой поддержкой

В связи со сложной экономической ситуацией, которая сложилась в республике, правительство Хакасии приняло решение об обращении в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Валентин Коновалов анонсировал муниципальную реформу

Пульс Хакасии05 февраля в 20:29

Власти Хакасии планируют обратиться за поддержкой в Минфин РФ

Коммерсантъ Новосибирск03 февраля в 23:37

В Хакасии на встречу о развитии бизнеса не пригласили бизнес

ГТРК Хакасия05 февраля в 09:18

Власти Хакасии просят финансовую поддержку у Минфина России

Московский Комсомолец Хакасия05 февраля в 02:20

Хакасия просит у Минфина РФ помощь в размере 10,5 млрд руб. для балансировки бюджета

ТАСС05 февраля в 00:47

Хакасия попросила у федерального минфина 10 млрд

Шанс (г. Абакан)05 февраля в 00:31

Хакасии нужны справедливость и федеральные миллиарды

Республиканская Телевизионная Сеть05 февраля в 10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Экспресс газета вчера в 07:03
Экономика

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс 02:18
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro 05 февраля в 19:01
Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
Авто

Индусы построили свой «Гелендваген»

Второе поколение Force Gurkha получит две кузовные модификации — трехдверный и пятидверный универсал.
5 колесо вчера в 03:06
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

РИА Новости 01:56
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru вчера в 10:13
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК вчера в 05:37
Происшествия

В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
REGNUM 00:22
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 05 февраля в 13:13
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Общество

Путин пригрозил закрыть наживающиеся на коронавирусе аптеки

Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
ТВ Центр 05 февраля в 08:14
Политика

Сенаторов в России предложили назначать пожизненно

«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
URA.Ru вчера в 06:10
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik 05 февраля в 05:12
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
Технологии

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут платформу-конкурента Google Play

Компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют создать платформу, которая поможет создателям выйти на иностранные рынки и предоставит им загрузку в несколько цифровых магазинов.
Телеканал 360° вчера в 14:06
Игры

Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

Осенью 2020 года состоится релиз новой игры в серии Call of Duty. Об этом 6 февраля сообщил портал Charlie Intel.
REGNUM 02:09
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное