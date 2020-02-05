В связи со сложной экономической ситуацией, которая сложилась в республике, правительство Хакасии приняло решение об обращении в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой.

Власти Хакасии обратились в Минфин России за финансовой поддержкой

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