Экономика
Республиканская Телевизионная СетьВласти Хакасии обратились в Минфин России за финансовой поддержкой
В связи со сложной экономической ситуацией, которая сложилась в республике, правительство Хакасии приняло решение об обращении в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой.
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Власти Хакасии планируют обратиться за поддержкой в Минфин РФ
Коммерсантъ Новосибирск03 февраля в 23:37
Власти Хакасии просят финансовую поддержку у Минфина России
Московский Комсомолец Хакасия05 февраля в 02:20
Хакасия просит у Минфина РФ помощь в размере 10,5 млрд руб. для балансировки бюджета
ТАСС05 февраля в 00:47
Хакасии нужны справедливость и федеральные миллиарды
Республиканская Телевизионная Сеть05 февраля в 10:43
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