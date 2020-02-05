Экономика

Шанс (г. Абакан)Шанс (г. Абакан)Хакасия попросила у федерального минфина 10 млрд

Правительство Хакасии обратилось в министерство финансов России в связи со сложной экономической ситуацией. Республиканские власти просят у Москвы 10,5 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой помощи, сообщили в минфине Хакасии.
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Московский Комсомолец Хакасия05 февраля в 02:20

Хакасия попросила у федерального минфина 10 млрд

Шанс (г. Абакан)05 февраля в 00:31
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
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