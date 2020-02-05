Правительство Хакасии обратилось в министерство финансов России в связи со сложной экономической ситуацией. Республиканские власти просят у Москвы 10,5 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой помощи, сообщили в минфине Хакасии.

Здоровье В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.

Происшествия Частный вертолет разбился под Казанью Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.

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Политика Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.

Хоккей Путин и Лукашенко играют в хоккей в Сочи Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко играют в хоккей в спорткомплексе "Галактика" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Общество Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».