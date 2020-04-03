Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства в субботу. Постановление правительства о продлении режима самоизоляции до 12 апреля подписали в субботу.

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

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