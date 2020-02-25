Здоровье
iReactorВласти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
МИД Хорватии рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия и Венето. Сегодня премьер Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. Сейчас больной находится в Загребе в больнице Доктор Фран Михайлевич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Комментарии
Общество
На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами
Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для бронирования авиабилетов и оплаты на горнолыжном курорте в Сочи, сообщает Bloomberg.
Кино
Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Политика
В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Нововведения подготовила рабочая группа. Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Общество
В петербургском суде по делу «Сети» случился скандал
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Авто
Новый Porsche 911 получит отпечаток пальца своего владельца
Марка предлагает клиентам нанести на крышку капота рисунок отпечатка пальца автовладельца.
Общество
Минсельхоз увеличил квоту на ввоз турецких томатов до 200 тыс. тонн
Минсельхоз РФ увеличил квоту на ввоз томатов из Турции в Россию до 200 тысяч тонн.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Игры
«Представьте, если бы это был анонсирующий трейлер»: игроки раскритиковали новую рекламу DOOM Eternal
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Экономика
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
Кино
Появились первые рецензии на нового «Человека-невидимку» — впечатления смешанные
Общее впечатление у критиков получилось несколько смешанное, однако с положительным уклоном.
Общество
Юристы написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Более 30 юристов подписали открытое письмо в поддержку осужденных по делу так называемой террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), которых приговорили к срокам от 6 до 18 лет.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Музыка
Бьорк откроет европейский тур единственным концертом в Москве
В Москве Бьорк выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром "Русская Филармония".
Технологии
Российское ПО активно предустанавливают на смартфоны
Технический директор BQ Тимофей Мелихов Ранее отечественный производитель смартфонов компания Inoi и китайская компания Vivo сообщили о своем намерении устанавливать на свои телефоны российское программное обеспечение.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.