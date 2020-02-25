МИД Хорватии рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия и Венето. Сегодня премьер Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. Сейчас больной находится в Загребе в больнице Доктор Фран Михайлевич.

Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране

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