Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление штаба города по профилактике и борьбе с распространением COVID-19. Как отмечается, ограничения будут сняты с полуночи 8 апреля.

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

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