Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКитай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

В свете положительной динамики в вопросе сдерживания распространения коронавируса в Пекине принято решение о смягчении некоторых мер, в частности, карантина. Так, сообщает ТАСС, начиная с 25 марта будут сняты ограничения для населения на въезд и выезд из провинции Хубэй.
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с чего всё началось
Ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где впервые обнаружили новый коронавирус, будут сняты с 8 апреля, сообщается
 на сайте правительства провинции Хубэй.
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