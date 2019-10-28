Общество
Вести.RuВ Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Почти 200 тысяч человек ожидают эвакуации в различных округах Калифорнии. Все дело в лесных пожарах, которые длятся уже более пяти дней. Самая крупная эвакуация в истории калифорнийского округа Сонома: свои дома покинут почти 180 тысяч человек, то есть, половина местных жителей.
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Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы.
— Гэвин Ньюсом, американский политикРИА Новости 15:08
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Слюдянский район, 27.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе столкнулись две иномарки – погибла женщина.
Кино
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23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Армия и оружие
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Общество
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Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
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Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.