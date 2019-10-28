Общество

Вести.RuВести.RuВ Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Почти 200 тысяч человек ожидают эвакуации в различных округах Калифорнии. Все дело в лесных пожарах, которые длятся уже более пяти дней. Самая крупная эвакуация в истории калифорнийского округа Сонома: свои дома покинут почти 180 тысяч человек, то есть, половина местных жителей.
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Гэвин Ньюсом
Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы.
— Гэвин Ньюсом, американский политикРИА Новости 15:08

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Режим ЧС ввели в штате Калифорния из-за лесных пожаров

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РИА Новости15:08

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