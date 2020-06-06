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NewInformВласти Калининграда открывают спортзалы, библиотеки и бани
Фитнес-центры, спортивные залы, сауны и библиотеки возобновят свою работу в Калининградской области с 7 июня. В регионе также будет разрешено находиться без масок и перчаток на открытом воздухе.
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В Калининградской области с 7 июня возобновляют работу спортзалы, библиотеки и сауны
КП - Калининград18:59
Власти разрешили работать библиотекам, баням и спортзалам в Калининградской области
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Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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