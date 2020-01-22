Экономика

Deita.ruDeita.ruВласти Камчатки урежут прожиточный минимум

Власти Камчатского края считают, что цены в регионе уменьшились. В связи с этим они решили урезать и прожиточный минимум в регионе, сообщает DEITA.
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Власти Камчатки: в регионе снизились цены на овощи, сахар и фрукты

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