Власти Камчатского края считают, что цены в регионе уменьшились. В связи с этим они решили урезать и прожиточный минимум в регионе, сообщает DEITA.

Политика Максим Решетников стал министром экономического развития РФ Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

Общество В России создают вакцину от коронавируса из Китая Пока эксперты точно не знают, как новый вирус может повлиять на россиян, но в случае его распространения по стране и высоком проценте летальных исходов, вакцина должна быть готова своевременно.

Политика США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

Экономика Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.

Здоровье Кардиолог перечислил признаки возможной смерти из-за отрыва тромба Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба.

Политика Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Происшествия Задержан таксист, ограбивший пассажира с помощью пистолета Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила: "Установлено, что злоумышленник, являясь водителем такси, привез 28-летнего гражданина иностранного государства по неверному адресу, в результате чего между ними возник конфликт, в ходе которого таксист достал предмет, визуально схожий с пистолетом, и, угрожая им иностранцу, похитил мобильный телефон".

Политика Дмитрий Козак покинет правительство В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.