Экономика
Deita.ruВласти Камчатки урежут прожиточный минимум
Власти Камчатского края считают, что цены в регионе уменьшились. В связи с этим они решили урезать и прожиточный минимум в регионе, сообщает DEITA.
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Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Общество
В России создают вакцину от коронавируса из Китая
Пока эксперты точно не знают, как новый вирус может повлиять на россиян, но в случае его распространения по стране и высоком проценте летальных исходов, вакцина должна быть готова своевременно.
Политика
Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»
Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Футбол
Севилья — Леванте 3:1
Футболисты «Севильи» в матче 1/16 финала Кубка Испании дома переиграли «Леванте».
Экономика
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
Здоровье
Кардиолог перечислил признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба.
Шоу-бизнес
Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини
Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини Любовь Толкалина в купальнике показала стройную фигуру.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Общество
«Ъ» узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам
Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Политика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Происшествия
Задержан таксист, ограбивший пассажира с помощью пистолета
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила: "Установлено, что злоумышленник, являясь водителем такси, привез 28-летнего гражданина иностранного государства по неверному адресу, в результате чего между ними возник конфликт, в ходе которого таксист достал предмет, визуально схожий с пистолетом, и, угрожая им иностранцу, похитил мобильный телефон".
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Авто
Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 000 рублей
Эксперты "Российской газеты" провели собственное исследование, в ходе которого определили рейтинг лучших "десятилеток", которые можно купить по цене от 250 тысяч рублей.
Кино
«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам
Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Авто
Дом для «зомби-апокалипсиса» создали в России
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Игры