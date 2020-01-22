Экономика

REGNUMREGNUMВласти Камчатки урежут прожиточный минимум всем категориям граждан

Правительство Камчатки урезало прожиточный минимум всем категориям граждан, посчитав, что на полуострове снизились цены на продукты питания.
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Власти Камчатки: в регионе снизились цены на овощи, сахар и фрукты

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Власти Камчатки урежут прожиточный минимум всем категориям граждан

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Уменьшение прожиточного минимума на Камчатке объяснили сезонным снижением цен

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Министр объяснил снижение прожиточного минимума на Камчатке

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Власти Камчатки урежут прожиточный минимум

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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
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Общество

Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Аргументы и Факты 12:15
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Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
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В Охотском море загорелся траулер

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Здоровье

В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 324

Центральное телевидение Китая в среду распространило свежие данные о количестве заболевших в КНР коронавирусом нового типа - 324 человека.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
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РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
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Учёные выяснили причину внезапного инфаркта

Американские учёные из Йельского университета заявили, что одной из главных причин внезапного инфаркта является воздействие ультрамелких частиц, которые часто встречаются в загрязненном воздухе.
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Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

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РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
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Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

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В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
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Как пишет «Чита.ру», ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать любые сведения, связанные с расследованием уголовного дела.
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Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
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