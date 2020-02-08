Происшествия

Экономика сегодняЭкономика сегодняВласти Казахстана назвали причину массовой драки в Кордайском районе

Массовая драка, произошедшая на юге Казахстана, в результате которой погибли 8 человек и пострадали 40, случилась по причине бытового конфликта, заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.
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Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

ТАСС02:43

Казахстанские власти назвали причину массового побоища с погибшими

Телеканал 360°02:42

Названа причина страшной массовой драки на юге Казахстана

РЕН ТВ01:49

В Казахстане назвали причину массовой драки с восемью погибшими

RT на русском02:25

Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

РБК02:08

Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

Известия02:37

Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана

РИА Новости02:44
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Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Здоровье

Врач назвал основной симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Российская газета 00:05
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Общество

В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов

В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Российская газета 02:55
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Футбол

Шеффилд Юнайтед – Борнмут: много голов не будет

Спортивный комментатор и эксперт сайта Legalbet Дмитрий Герчиков предлагает ставку количество голов в матче АПЛ.
Legalbet вчера в 09:38
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Происшествия

В США баскетболисты избили своего тренера

По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
РИА Новости 00:50
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

РИА Новости вчера в 05:43
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Энергетика

Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса

Контракт с CNPC (владеет 20% в проекте) подразумевает, что китайская компания ежегодно покупает не менее 3 млн т СПГ (около 4 млрд куб. м в регазифицированном виде).
Ведомости 05 февраля в 16:51
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск вчера в 10:32
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Finam.Ru 06 февраля в 01:37
Кино

Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью

Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Киноафиша России вчера в 04:24
Гаджеты

Google готовит неожиданный анонс на презентации Samsung Galaxy S20

Напомним, что анонс линейки Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля 2020 года.
Ferra вчера в 04:39
Политика

Украина потребовала от США 30 млн долларов

Украина потребовала от США возвращения 30 млн долларов, которые были выплачены американской стороне за поставку американского оружия.
ФАН вчера в 06:53
Общество

Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Lenta.ru 02:07
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Политика

Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет

Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
BFM.ru 02:46
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
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Даурен Аскербекович Абаев
Дипломат
Государственный деятель Республики Казахстан, казахстанский дипломат, министр информации и общественного развития Республики Казахстан с 25 февраля 2019 года.
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