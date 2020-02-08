Происшествия

ФАНФАНВласти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

Массовая драка на юге Казахстана, в результате которой погибли восемь человек и пострадали 40, произошла из-за бытового конфликта. Причину беспорядков назвал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.
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Массовый погром с погибшими на юге Казахстана сняли на видео

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Названа причина страшной массовой драки на юге Казахстана

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Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

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В Казахстане назвали причину массовой драки с восемью погибшими

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Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

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Названа причина массовой драки в Казахстане

РИА Новости02:00

Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

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Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

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