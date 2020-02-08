Происшествия
ФАНВласти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими
Массовая драка на юге Казахстана, в результате которой погибли восемь человек и пострадали 40, произошла из-за бытового конфликта. Причину беспорядков назвал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.
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Политика
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
Здоровье
Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
Политика
Скандал в Тюрингии: партия Меркель объединилась с крайне правыми
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала отменить результаты региональных выборах, на которых победил кандидат, поддержанный ее партией, сообщает РИА Новости.
Общество
Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети
Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Общество
Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попыталась совершить самоубийство
Здоровье
В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса
Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Общество
Tesla возобновит производство электромобилей в Шанхае 10 февраля
Завод компании Tesla в Шанхае возобновит производство 10 февраля после приостановки из-за коронавируса, сообщил представитель администрации города Сюй Вэем 8 февраля на встрече с журналистами.
Футбол
Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тысячи лет
Израильские ученые нашли в одной из пещер на юге страны семена финиковой пальмы, которые были датированы началом нашей эры, то есть примерно 2 000 годами.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Культура
Выставка Дали побила рекорд посещаемости экспозиций Серова и Кало
По словам эксперта, в фонде "Гала – Сальвадор Дали" и Центре искусств королевы Софии заявили, что открытая в Москве выставка стала самой массовой для испанских авторов за пределами родной страны.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.