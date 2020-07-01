Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
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В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.В источнике
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