Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7

Not the absolute longest RE game, I personally suspect it'll be shorter than RE6 / RE4, but I've heard it's longer than RE7 / RE2 / RE3 https: / / t.co / GgcmfH88f0 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) June 29, 2020 Resident Evil Village выйдет в 2021 году.