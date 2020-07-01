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Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.В источнике
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Президент Казахстана допустил введение двухнедельного карантина

РБК11:09

Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней

ТАСС08:42

В Казахстане предложили ввести двухнедельный карантин

RT на русском08:57

Казахстан вводит карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Газета.Ru08:56

Правительство Казахстана предложило ввести карантин в стране на 14 дней

Говорит Москва08:52

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин

РИА Новости08:43

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

Известия09:33
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В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобиливчера в 11:52
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В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

Специальный представитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не позволит Ирану обладать ядерным вооружением, а США «всегда рассматривают» военный сценарий для недопущения этого.
Военное дело01:07
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Глава ВФЛА сообщил о принятых мерах для выплаты штрафа World Athletics

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, но средства так и не были найдены.
РБК11:20

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета06:28
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Гендиректор «Ахмата»: «У нас не было никаких сомнений насчет работы Шалимова»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров удовлетворён последними результатами команды, которая ушла с последнего места и оторвалась от зоны вылета, набрав 7 очков в трех матчах после рестарта сезона летом.
Евро-футбол.ру14:13

Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском15:51
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Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.
РИА Новости17:16
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С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета04:29
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Москалькова попросила проверить инцидент с журналистом Френкелем

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правоохранительные органы проверить инцидент с журналистом Давидом Френкелем, которому сломали руку на избирательном участке в Петербурге.
Интерфакс15:41
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Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия11:38
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