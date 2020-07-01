Коронавирус

ИзвестияИзвестияВласти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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Президент Казахстана допустил введение двухнедельного карантина

РБК11:09

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

Известия09:33

Казахстан вводит карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Газета.Ru08:56

В Казахстане предложили ввести двухнедельный карантин

RT на русском08:57

Правительство Казахстана предложило ввести карантин в стране на 14 дней

Говорит Москва08:52

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин

РИА Новости08:43

Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней

ТАСС08:42
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Здоровье

Около 100 иркутян с коронавирусом скончались

Четверо иркутян с коронавирусом умерли за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
Тайга.инфо 29 июня в 00:05
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Общество

ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Общество

В Приморье поправки в Конституцию поддержали 79% проголосовавших

Напомним, что в среду, 1 июля, прошло Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Реальное время 18:03
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Гаджеты

Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ

Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
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Экономика

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку

Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
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Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 июля, поучаствовал в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Областная газета 04:28
3,1K
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
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Кино

Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»

На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
2
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

28 июня в километре от больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом, прохожие нашли несколько мешков для перевозки трупов.
Lenta.ru вчера в 05:58
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Общество

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы вчера в 14:19
Кино

Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру 13:18
Космос

Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский

Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Политика

Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности

Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.
Live24 04:02
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет

ИЦК, лучше всего дела с заболеваемостью COVID-19 обстоят на Сахалине При этом картина в Хабаровском крае все равно далека от спокойной, пика заболеваемости так и не видать, а очередная вспышка инфекции отмечена в детском саду, где заболел один из воспитанников.
Vostok.Today 17:38
Общество

В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию

Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против, сообщили журналистам в российском посольстве.
РИА Новости 18:57
15
Общество

Авиарегулятор США и Boeing завершили летные испытания модели 737 MAX

Эхо Москвы 19:15
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Здоровье

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Общество

Как на Алтае проходит голосование и что сделано для безопасности избирателя

Толк 08:15
Кино

«Большой фестиваль мультфильмов» впервые пройдет онлайн

Международный анимационный фестиваль мультфильмов проходит с 2007 года. В 2020 году его перенесли в онлайн-формат.
Globalcity.info вчера в 05:02
Политика

Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимира Путина следует избрать пожизненным президентом России.
Компания вчера в 11:02
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
1,4K
Политика

Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля

В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
1,3K
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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