Коронавирус
ИзвестияВласти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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Здоровье
Около 100 иркутян с коронавирусом скончались
Четверо иркутян с коронавирусом умерли за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
Тайга.инфо 29 июня в 00:05
Общество
ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
В Приморье поправки в Конституцию поддержали 79% проголосовавших
Напомним, что в среду, 1 июля, прошло Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Реальное время 18:03
Гаджеты
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
Экономика
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку
Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 июля, поучаствовал в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Областная газета 04:28
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Происшествия
Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке
28 июня в километре от больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом, прохожие нашли несколько мешков для перевозки трупов.
Lenta.ru вчера в 05:58
Общество
Особое мнение: Аркадий Дубнов
Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы вчера в 14:19
Кино
Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»
В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру 13:18
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.
Live24 04:02
Общество
Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет
ИЦК, лучше всего дела с заболеваемостью COVID-19 обстоят на Сахалине При этом картина в Хабаровском крае все равно далека от спокойной, пика заболеваемости так и не видать, а очередная вспышка инфекции отмечена в детском саду, где заболел один из воспитанников.
Vostok.Today 17:38
Общество
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против, сообщили журналистам в российском посольстве.
РИА Новости 18:57
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Здоровье
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Кино
«Большой фестиваль мультфильмов» впервые пройдет онлайн
Международный анимационный фестиваль мультфильмов проходит с 2007 года. В 2020 году его перенесли в онлайн-формат.
Globalcity.info вчера в 05:02
Политика
Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимира Путина следует избрать пожизненным президентом России.
Компания вчера в 11:02
Политика
Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29