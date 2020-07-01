Коронавирус
ИзвестияВласти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Общество
В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров
В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Политика
На голосовании в Хакасии явка избирателей так и осталась неизвестной
Как сообщало 19rus.info, в республике было открыто 384 участка для голосования для 398 тысяч избирателей, в том числе 3 в местах временного нахождения людей.
ИА Хакасия 09:37
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия в 50 километрах от Сирта.
Военное дело 08:05
Политика
В России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции
Само голосование длится уже неделю, однако 1 июля было объявлено главной датой плебисцита.
Эхо Москвы 01:03
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
iReactor вчера в 10:37
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Здоровье
В Хакасии продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Оперативный штаб при правительстве Хакасии принял решение продлить в республике режим повышенной готовности до 12 июля.
Московский Комсомолец Хакасия 05:57
Спорт
SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и портирует игру на консоли
Как стало известно благодаря этому, SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и теперь занимается её портированием и изданием на консолях.
Игромания.ру вчера в 11:30
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК вчера в 10:10
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Армия и оружие
Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве
Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза 29 июня в 00:00
Здоровье
В Орле заражённые коронавирусом медики «Скорой» ездили к больным
Дошло до того, что к больным на вызовы ездили заражённые врачи и фельдшеры «Скорой».
HotGeo 06:05
Общество
У 89-летнего экс-президента «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Как сообщает журналист Роджер Бенуа в своём Twitter, 44-летняя супруга Экклстоуна Фабиана родила в Швейцарии сына, которого назвали Эйсом.
RT на русском 08:44
Футбол
«Тамбов» может украсть у «Зенита» не только очки, но и спонсора?
Как недавно сообщил Metaratings, «Тамбов», которому сегодня предстоит что-то сделать с никакими способами не удержимым «Зенитом», может в ближайшее время взять себе новое имя.
Спорт день за днем 02:49
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:43
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Футбол
Гончаренко рассказал, зачем уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гонаренко рассказал, зачем уезжал в Белоруссию после разгромного поражения его команды от "Зенита" со счётом 0:4 в первом матче РПЛ после рестарта сезона.
Sport.ru 01:59
Общество
Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом
В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00