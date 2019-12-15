Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату. Об этом в своем Telegram-канале написал советник казахстанского лидера Ерлан Карин.
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Ерлан Карин
Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы.
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