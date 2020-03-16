Коронавирус
РБККиев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Общество
Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Политика
Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина
Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.
Экономика
Правительство РФ подготовило антикризисный план из-за коронавируса
План поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса подготовило правительство России, передают 16 марта «Ведомости».
Футбол
«Очень сильный удар». Федун — о влиянии падения цен на нефть и курса рубля на «Спартак» и Россию
Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как падение нефтяных котировок и курса рубля скажется на зарплатах футболистов, а также профессиональном спорте.
Политика
Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Авто
Презентация нового KIA Sorento пройдет в режиме онлайн
Корейская компания KIA определилась с датой и способом показа нового поколения кроссовера KIA Sorento.
Политика
Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Происшествия
Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»
Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Шоу-бизнес
Николай Трубач два года назад переболел коронавирусом
Два года назад певец Николай Трубач переболел коронавирусом и продолжительное время находился на грани жизни и смерти.
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 74 рубля, евро — 84
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта.
Здоровье
В Петербурге выписали двоих пациентов, излечившихся от коронавируса
В Петербурге из инфекционной больницы имени Боткина выписаны два пациента, которые две недели назад были госпитализированы с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела эпидемилогического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
Происшествия
У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус
У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko сделал бесплатную подписку из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр Okko предоставит промокод на 14 дней подписки «Оптимум» людям, которые были вынуждены остаться дома из-за коронавируса.
Футбол
В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»
В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в РФ
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в нескольких российских регионах.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.