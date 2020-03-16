Коронавирус

РБКРБККиев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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В Киеве ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014.
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