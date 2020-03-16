В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.

Политика Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.

Политика Евросоюз закроет въезд для иностранцев Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Политика Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.

Происшествия Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании» Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.

Шоу-бизнес Николай Трубач два года назад переболел коронавирусом Два года назад певец Николай Трубач переболел коронавирусом и продолжительное время находился на грани жизни и смерти.

Здоровье В Петербурге выписали двоих пациентов, излечившихся от коронавируса В Петербурге из инфекционной больницы имени Боткина выписаны два пациента, которые две недели назад были госпитализированы с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела эпидемилогического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Здоровье ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.