Общество
REGNUMВласти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis. Отмечается, что Совет министров Кипра уже начал соответствующую процедуру в отношении Дерипаски, его сына и дочери.
Читать в источнике
Оценить292
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Общество
Twitter удалит неактивные аккаунты
Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Футбол
«Севилья» может приобрести Чалова
Испанское издание Estadio Deportivo сообщает, что руководство "Севильи" интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Политика
Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Космос
«Союз МС-16» доставили на Байконур
Корабль "Союз МС-16" доставили на космодром Байконур, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом информирует "Роскосмос".
Политика
Apple исправила отображение Крыма в приложении «Погода»
Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России.
Общество
В Петербурге простятся с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Выпускники и преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета в среду примут участие в церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Футбол
Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте шведского клуба.
Происшествия
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие
Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Финансы
Рубль незначительно повысился к доллару и евро
На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Здоровье
Меняли сроки годности на продуктах питания ветеринарные врачи из ЕАО
Аналогичное нарушение допущено ветеринарным врачом ОГБУ «Смидовичская райветстанция», которая так же оформила документы на «Молоко сырое» через пять дней после окончания срока годности продукции.
Экономика
УФАС не нашло нарушений в установке цен на гречиху в Алтайском крае
Алтайское краевое Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) не нашло нарушений антимонопольного законодательства при проверке ситуации с ценовой политикой на гречиху в регионе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Здоровье
Скворцова предупредила о подъеме заболеваемости гриппом в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России с декабря ожидается подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь и начало февраля.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.