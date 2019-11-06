Общество
РИА НовостиВласти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующую информацию распространило издание Cyprus Times.
Читать в источнике
Оценить380
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Транспорт
Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме
Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Авто
В России стартовали продажи новой версии Volkswagen Touareg
На российском автомобильном рынке были запущены продажи новой версии Volkswagen Touareg.
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Происшествия
Светова отпустили после допроса в Следственном комитете
Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Технологии
Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера
Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
Происшествия
Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
Политика
Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Экономика
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае
Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Футбол
Дзагоев полетел с ЦСКА на матч с «Ференцварошем»
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.