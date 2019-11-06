Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующую информацию распространило издание Cyprus Times.
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Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

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