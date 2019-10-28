Общество

Газета.RuГазета.RuВласти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции. Об этом пишет To Thema Online со ссылкой на главу МВД Константиноса Петридиса.
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Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет
 To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
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