Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

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Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакос Какурис.

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