Общество
ВедомостиВласти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакос Какурис.
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Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.РБКвчера в 22:00
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Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
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Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Политика
В Киеве заявили о готовности России пойти на компромисс по Донбассу
«Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции», — сказал Резников.
Росбалт 04:43
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах
На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
Политика
Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Армия и оружие
ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A
Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
HotGeo 05:31
Общество
В Британии выпустили монету в $85 тыс. в честь Элтона Джона
В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen.
ТАСС 05:20
Общество
Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
Политика
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
RT на русском 04:46
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Политика
Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Экономика
Регулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей
Для пользования сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
Долг.рф 03:49
Политика
В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым
Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
REGNUM 03:42
Происшествия
В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ
Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
Футбол
Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко
"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Вести.Ru 05:21
Космос
Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС
Деловое.ТВ 03 июля в 08:46
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Игры
Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077
Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.
3DNews 05:23
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
Политика
Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России
Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
В Петербурге от коронавируса скончались еще 23 мужчины и 21 женщина
Среди умерших оказались 23 мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и 21 женщина в возрасте от 41 до 95 лет.
Piter.tv 05:52