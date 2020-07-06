Общество

ВедомостиВедомостиВласти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакос Какурис.
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с чего всё началось

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБКвчера в 22:00

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Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

РБКвчера в 22:00

Российских православных олигархов захотели лишить «убежища» в Европе

Lenta.ru03:13

Кипр проверит «золотые паспорта» бывших миллиардеров братьев Ананьевых

Forbes01:48

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Дождь01:32

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Ведомости00:32

Власти Кипра проверяют «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Коммерсантъвчера в 23:38

На Кипре проверяют так называемые «золотые паспорта» бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

Эхо Москвы05:11
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Политика

В Киеве заявили о готовности России пойти на компромисс по Донбассу

«Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции», — сказал Резников.
Росбалт 04:43
Транспорт

«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах

На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
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Политика

Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией

Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
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Армия и оружие

ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A

Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
HotGeo 05:31
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Общество

В Британии выпустили монету в $85 тыс. в честь Элтона Джона

В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen.
ТАСС 05:20
Общество

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
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Политика

Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
RT на русском 04:46
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Политика

Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Экономика

Регулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей

Для пользования сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
Долг.рф 03:49
Политика

В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым

Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
REGNUM 03:42
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Происшествия

В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
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Футбол

Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко

"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Вести.Ru 05:21
Космос

Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС

Деловое.ТВ 03 июля в 08:46
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

НТВ 04:48
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Игры

Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077

Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.
3DNews 05:23
Здоровье

Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания

Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
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Политика

Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Общество

В Петербурге от коронавируса скончались еще 23 мужчины и 21 женщина

Среди умерших оказались 23 мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и 21 женщина в возрасте от 41 до 95 лет.
Piter.tv 05:52
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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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