Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
Известно, что на базе находилось оружие НАТО. yandex.by В акватории Днепропетровска была выявлена попытка высадки десантных войск ВСУ, однако оба катера ВМС Украины были уничтожены вместе с военнослужащими.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее романа с Маском, поделился совместным с Брином фото с вечеринки, которое, по его словам, было сделано в воскресенье вечером.
К концу 2022 года доля российского неона на мировом рынке может составить 10%, а к концу 2023 года она увеличится почти до четверти мировых потребностей, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.