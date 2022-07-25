Будьте в Плюсе

Власти Кипра решили заменить российский газ для Европы собственным

Кипр, неформально считающийся европейским офшором, решил заменить российский газ и стать одним из основных поставщиков для Евросоюза за счет собственных месторождений, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
В начале следующего года компании планируют пробурить на месторождении новые скважины.
Lenta.ru
Власти Кипра планируют начать добычу газа в 2027 году.
Lenta.ru
Из информации американского издания, российский газ хотят заменить европейским.
Infox.ru

Подробнее о событии

Власти Кипра планируют заменить российский газ для Европы собственным
Центральная Служба Новостей15:08
Власти Кипра намерены заместить Россию на газовом рынке Европы — Bloomberg
ИА Красная Весна15:06
Кипр намерен заменить Россию в вопросе поставок газа в страны ЕС
ТУТ НЬЮС13:59
Кипр решил заменить российский газ для всей Европы
Общественная служба новостей14:01
Подмена газа: у Европы может появиться другой поставщик
Infox.ru15:04
Кипр пообещал ЕС заменить российский газ своим
ГЛАС.RU13:26
Власти Кипра решили заменить российский газ для Европы собственным
Lenta.ru12:21

Интересное

Президент Турции Эрдоган считает, что отношение западных политиков к Путину не красит их

Отношение западных политиков к президенту РФ Владимир Путину не красит их, считает президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости15:40

«Газпром» остановит эксплуатацию ещё одной турбины «Северного потока»

«Газпром» на этой неделе остановит эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском13:47

Главарь украинской банды «Медведи SS» пойдет под суд в ДНР

Уголовное дело главаря группировки украинских нацистов «Медведи SS» Александра Кравцова передано в суд, сообщает 25 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).
REGNUM14:46

РБК: Минобороны предложило ограничить проход по Севморпути иностранным судам

Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
РИА Новости13:41

Windows 11 стало сложнее взломать перебором паролей

После десяти неудачных попыток ввода пароля в течение десяти минут система полностью блокируется.
Smotrim.ru12:44

МО РФ сообщило о продвижении войск ВС России в ходе спецоперации на Украине на 25 июля

Известно, что на базе находилось оружие НАТО. yandex.by В акватории Днепропетровска была выявлена попытка высадки десантных войск ВСУ, однако оба катера ВМС Украины были уничтожены вместе с военнослужащими.
В Татарстане06:53

Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним, сделанным в воскресенье

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее романа с Маском, поделился совместным с Брином фото с вечеринки, которое, по его словам, было сделано в воскресенье вечером.
РИА Новости14:24

Зеленский назначил Хоренко командующим силами специальных операций вместо Галагана

Владимир Зеленский уволил с должности командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко.
РИА Новости13:12

МИД России предостерёг киевские власти от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Россия предостерегает режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС, заявил российский МИД.
RT на русском14:54

Мантуров сообщил, что Россия в 2023 году сможет обеспечить до 25% мирового спроса на неон

К концу 2022 года доля российского неона на мировом рынке может составить 10%, а к концу 2023 года она увеличится почти до четверти мировых потребностей, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
RT на русском14:05