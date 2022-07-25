Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее романа с Маском, поделился совместным с Брином фото с вечеринки, которое, по его словам, было сделано в воскресенье вечером.