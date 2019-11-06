с чего всё началось

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times. Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э» Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Политика В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Футбол Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.

Наука Выявили связь между курением и шизофренией Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.

Наука Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Футбол Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.

Происшествия По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.

Армия и оружие Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

Шоу-бизнес Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.

Политика Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.

Политика Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Авто Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».

Армия и оружие Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.

Армия и оружие Вашингтон выставил счет Сеулу за размещение войск США в Южной Корее В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиардов долларов.