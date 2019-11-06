Общество
РИА НовостиВласти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times. Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек.
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Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия 20:23
Футбол
«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Чемпионат 16:52
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Футбол
Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru 06:40
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
Наука
Выявили связь между курением и шизофренией
Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
MOS.news 00:01
Наука
Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
МедиаПоток вчера в 11:31
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Футбол
Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника
Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
Вести.Ru 22:02
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Российская газета 17:08
Происшествия
По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России
В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
Газета.Ru 23:00
Армия и оружие
В Японии американский истребитель F-16 выронил в полете учебную ракету
Российская газета 22:54
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
РИА Новости 17:52
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Политика
Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.
RT на русском 21:49
Политика
Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
RT на русском 04:26
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС 22:56
Армия и оружие
Вашингтон выставил счет Сеулу за размещение войск США в Южной Корее
В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиардов долларов.
Daily Storm 22:04
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41