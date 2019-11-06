Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times. Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек.
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с чего всё началось
По данным
 издания Cyprus Times, решение о запуске процедуры аннулирования так называемых «золотых паспортов» было принято после четырехчасового заседания правительства.
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