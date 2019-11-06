Общество
РИА НовостиВласти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times. Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек.
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с чего всё началось
По данным издания Cyprus Times, решение о запуске процедуры аннулирования так называемых «золотых паспортов» было принято после четырехчасового заседания правительства.РБКвчера в 08:53
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Политика
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Общество
У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом
Политсовет вчера в 07:49
Армия и оружие
США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск
Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 22:12
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Происшествия
Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина
Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Транспорт
На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль
Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Происшествия
В Киеве подорван автомобиль. Погиб один человек, двое ранены
Взрыв устройства, установленного на автомобиле Mercedes неизвестным, привел к гибели водителя транспортного средства и ранению двух его пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции 6 ноября, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Красная весна вчера в 18:38
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Происшествия
В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 05 ноября в 04:32
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть вчера в 04:32
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 05 ноября в 07:23
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь приедет в Омск
Новый Омск 04 ноября в 03:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29