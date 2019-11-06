с чего всё началось

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times. Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек.

Политика «Комитет солдатских матерей» уволил руководителя Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Происшествия В Югре восемь детей отравились угарным газом В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.

Армия и оружие США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.

Происшествия Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.

Происшествия Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.

Транспорт На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России «Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.

Культура Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.

Происшествия В Киеве подорван автомобиль. Погиб один человек, двое ранены Взрыв устройства, установленного на автомобиле Mercedes неизвестным, привел к гибели водителя транспортного средства и ранению двух его пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции 6 ноября, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Армия и оружие Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.

Общество В России выросло число желающих вернуть смертную казнь Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Политика Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Происшествия В России задержаны 16 кредитных мошенников Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Шоу-бизнес Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Гаджеты В России теперь можно арендовать iPhone За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».

Экономика Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.