Общество

РБКРБКВласти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок. Таким образом, речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей.
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Кипр намерен лишить девятерых россиян «золотых паспортов»

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Коммерсантъ10:11

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

РБК08:53
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