с чего всё началось

"В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Политика Германия передаст России данные о советских военнопленных В четверг в Берлине между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии было подписано соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Политика Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Происшествия Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении Бывшие ученицы обвинили Кузнецова в растлении, запугивании и шантаже в 90-х годах, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Футбол Прокурор: «Публичность твита Малосолова не может быть оспорена» С твитом до сих пор могут ознакомиться все желающие на Sports.ru, поэтому публичность сообщения оспорена быть не может.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Кино Sony Pictures экранизирует комикс про Мадам Паутину Киностудия Sony Pictures разрабатывает очередной спин-офф "Человека-паука", на этот раз посвященный Мадам Паутине.

Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Политика Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ "Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - рассказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".

Авто Nissan представил обновленный пикап Nissan Titan Компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Общество Появились гендерно-нейтральные куклы Барби Компания Mattel выпустила коллекцию гендерно-нейтральных кукол Барби.

Политика Россия допускает полный развал СВПД Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.

Экономика Медведев поручил поменять потребительскую корзину Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

Технологии На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета» Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.

Автоспорт Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.

Кино Создатели «28 панфиловцев» представили новый проект Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в нашу редакцию, новый проект расскажет о легендарной советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны на Сталинградском и Южном фронтах.

Экономика Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.