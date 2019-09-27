Политика

ТАССТАССВласти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

"В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым".
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника из-за заявления телеведущего Андрея Малахова в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается
 в фейсбуке ведомства.
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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