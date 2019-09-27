Политика
ТАССВласти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
"В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым".
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника из-за заявления телеведущего Андрея Малахова в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.Дождь05:00
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Германия передаст России данные о советских военнопленных
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С твитом до сих пор могут ознакомиться все желающие на Sports.ru, поэтому публичность сообщения оспорена быть не может.
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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Кино
Sony Pictures экранизирует комикс про Мадам Паутину
Киностудия Sony Pictures разрабатывает очередной спин-офф "Человека-паука", на этот раз посвященный Мадам Паутине.
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Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
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Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ
"Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - рассказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".
Российская газета 04:50
Авто
Nissan представил обновленный пикап Nissan Titan
Компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
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Появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Компания Mattel выпустила коллекцию гендерно-нейтральных кукол Барби.
Афиша Daily 25 сентября в 15:39
Политика
Россия допускает полный развал СВПД
Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.
Вести.Ru 05:08
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Медведев поручил поменять потребительскую корзину
Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.
RT на русском 05:19
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
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Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России
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Kinonews.ru вчера в 11:03
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В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
ТАСС вчера в 17:03
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51