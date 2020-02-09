Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

с чего всё началось

Власти КНР присвоили заболеванию, вызываемому новым типом коронавируса, временное название NCP. Всемирная организация здравоохранения пока не дала официального международного названия болезни, сообщает РИА Новости.

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