Общество

Татар-информТатар-информВласти Китая дали коронавирусу временное название

Власти КНР присвоили заболеванию, вызываемому новым типом коронавируса, временное название NCP. Всемирная организация здравоохранения пока не дала официального международного названия болезни, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
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