Общество
Татар-информВласти Китая дали коронавирусу временное название
Власти КНР присвоили заболеванию, вызываемому новым типом коронавируса, временное название NCP. Всемирная организация здравоохранения пока не дала официального международного названия болезни, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Общество
ФАС запретила РЖД потратить 1 млрд рублей на покупку ПК с «Эльбрус»
Напомним, в прошлом месяце появлялось сообщение о том, что РЖД намерена потратить 1,08 млрд рублей на покупку ПК, основой для которых станут российские процессоры «Эльбрус» и отечественная ОС на базе Linux.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Футбол
Смолов помог «Сельте» обыграть «Севилью» в чемпионате Испании
"Сельта" с Федором Смоловым, впервые вышедшим в стартовом составе, обыграла "Севилью" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Политика
Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому
Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Общество
Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 500 рублей
Над костюмом звезды потрудился немецкий дизайнер Филипп Пляйн. Этот наряд обошелся артистке в 339 500 рублей.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией
Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Гаджеты
Компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10
Китайская компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10.
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Футбол
Криштиану Роналду получил от друзей «Гелендваген» на свое 35-летие
Форвард туринского "Ювентуса" и многократный победитель "Золотого мяча" Криштиану Роналду отметил накануне свое 35-летие.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Футбол
Дубль Ригони принес «Зениту» победу над «Ленинградцем»
Лидер премьер-лиги одержал победу со счетом 3:1. Дубль оформил вернувшийся в «Зенит» полузащитник Эмилиано Ригони.
Политика
На Украине хотят убрать герб СССР с «Родины-матери» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти без скидок
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак сообщил, что переговоры в Сочи между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко прошли "в позитивном ключе".
Здоровье
Жизненно важные прививки для пожилых назвал российский геронтолог
Врач-геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев уверяет, что вакцинация не менее важна и в пожилом возрасте.
Здоровье
В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу
Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".