Общество

РЕН ТВРЕН ТВВласти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.
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с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
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Вести.Ruвчера в 21:30

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
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