Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

с чего всё началось

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.

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