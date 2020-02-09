Общество
РЕН ТВВласти Китая дали коронавирусу временное название NCP
Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.
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с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
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